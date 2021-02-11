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Эксперт: Вооруженных армян на территории Азербайджана быть не должно

Эксперт: Вооруженных армян на территории Азербайджана быть не должно "Те, кто участвовал в преступлениях против человечества должны быть привлечены к уголовной ответственности"
Карабах
11 февраля 2021 г. 12:06
Эксперт: Вооруженных армян на территории Азербайджана быть не должно

Для проживания армянской общины в Нагорном Карабахе есть все условия. Теперь необходимо создать условия для возвращения туда азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко" на пресс-конференции в Баку.

При этом эксперт подчеркнул, что "никаких вооруженных армян на территории Азербайджана быть не должно".

Комментируя вопрос о наказании виновных в обстрелах гражданского населения мирных городов Азербайджана в ходе войны, российский эксперт отметил, что все они должны быть привлечены к ответственности Международным судом.

"Те, кто участвовал в преступлениях против человечества в Ходжалы должны быть привлечены к уголовной ответственности. С территории Армении также наносились ракетные удары по мирным городам. Это было сделано для того, чтобы спровоцировать ответную реакцию Азербайджана и с целью вовлечения в конфликт России и ОДКБ. Удары были нанесены с территории Армении. Я считаю, что отдавшие приказ наносить удары ночью по мирному населению должностные лица должны быть привлечены к уголовной ответственности в рамках международного суда", - заявил И. Коротченко.

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