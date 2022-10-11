Эксперт: В ходе Второй карабахской войны Армения грубо нарушала международное право

Ереван должен быть привлечен к ответственности за свои провокации

Во время второй карабахской войны Армения продолжила свои террористические акты против ни в чем не повинного гражданского населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам, комментируя вторую годовщину ракетных обстрелов Гянджи.

"Сегодня исполнилось два года со дня атак армянских вооруженных сил на центр Гянджи, второго по величине города Азербайджана с древней историей. Армения применила оперативно-тактическую баллистическую ракету, в результате чего погибли 26 мирных жителей, включая женщин и детей", - сказал эксперт.

Таймур Акрам также отметил, что Ереван должен быть привлечен к ответственности за свои провокации, нападения и нарушение принципов международного права: "Я считаю, что международное сообщество вместе с региональными заинтересованными сторонами должно оказать давление на Армению. Руководство Еревана должно следовать всем достигнутым договоренностям и отказаться от разжигания конфликтов в регионе".

За время Второй Карабахской войны Вооруженные силы Армении обстреляли город Гянджу ракетами и тяжелой артиллерией в общей сложности пять раз - 4, 5, 8, 11, 17 октября 2020 года. В результате этих атак 26 человек погибли, 175 получили ранения, нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, транспортным средствам.

Напомним, что во Второй Карабахской войне в результате военной агрессии Армении погибли 93 мирных жителя, включая 12 детей и 27 женщин, 454 гражданских лица получили ранения, в общей сложности было повреждено 12 292 жилых и нежилых зданий, 288 транспортных средств, нанесен ущерб 1 018 фермерским хозяйствам.