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Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции

Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции Изгнание незаконных вооруженных формирований Армении с территории Азербайджана является не только огромной победой для страны, но и дает возможность карабахским армянам перейти от прошлых обид к полной интеграции.
Карабах
21 сентября 2023 г. 17:19
Эксперт: У карабахских армян есть возможность перейти от прошлых обид к полной интеграции

Изгнание незаконных вооруженных формирований Армении с территории Азербайджана является не только победой для страны, но и дает возможность карабахским армянам перейти от прошлых обид к полной интеграции.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

"Это также принесет пользу местному армянскому населению Карабаха, так как освобождает его от "мертвой хватки" авторитарных правителей и дает возможность спокойно жить. Они, наконец, больше не будут заложниками манипуляций жаждущих власти демагогов", - сказала она, добавив, что мир должен приветствовать Баку за то, что он в короткие сроки положил конец беззаконию и помогает стабилизировать ситуацию в регионе.

Цукерман отметила, что антитеррористические мероприятия Азербайджана увенчались огромным успехом, ведь всего за один день Баку заставил сепаратистов сдаться. Так, незаконные вооруженные формирования, которые не выполнили условия трехстороннего договора от 2020 года и не покинули территории Азербайджана, теперь были вынуждены публично признать, что все это время были там и нападали на Азербайджан в нарушение норм международного права.

"Ни одна страна сегодня не станет мириться с присутствием иностранных вооруженных сил против ее воли на своей земле, не приняв при этом никаких мер", - заключила эксперт.

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Версия на английском языке Expert: Karabakh Armenians have opportunity to move from past grievances to full integration

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