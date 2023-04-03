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Эксперт: Своим бездействием мир потворствует гибели азербайджанцев при подрыве на минах

Эксперт: Своим бездействием мир потворствует гибели азербайджанцев при подрыве на минах Своим бездействием международное сообщество потворствует убийству мирных азербайджанцев, установленными Арменией минами.
Карабах
3 апреля 2023 г. 12:35
Эксперт: Своим бездействием мир потворствует гибели азербайджанцев при подрыве на минах

Своим бездействием международное сообщество потворствует гибели мирных граждан Азербайджана при подрыве на установленных Арменией минах.

Об этом Report заявил пакистанский аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.

"Мины, установленные Арменией в ходе 30-летней оккупации, а также после окончания второй карабахской войны, продолжают убивать мирных граждан и военных Азербайджана на своей же территории. Международное сообщество должно понять, что своим бездействием потворствует убийству азербайджанцев при подрыве на установленных Арменией минах. Необходимо предпринять все меры, чтобы остановить это", - сказал он.

Отметив, что 4 апреля мир отмечает Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Таймур Акрам призвал уделить особое внимание вопросу разминирования освобожденных территорий Азербайджана.

Эксперт также призвал Армению предоставить достоверные карты минных полей, а международное сообщество посодействовать быстрому разминированию данных территорий, чтобы бывшие вынужденные переселенцы смогли вернуться в свои дома как можно скорее.

"Факт гибели 2 апреля при подрыве на мине азербайджанского военного Новруза Нифталиева является доказательством того, что данный вопрос все еще является очень актуальным, даже два с половиной года спустя после завершения второй карабахской войны", - добавил Халид Таймур Акрам.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Dünya öz hərəkətsizliyi ilə mina partlaması nəticəsində azərbaycanlıların həlak olmasına göz yumur”
Версия на английском языке Expert: By its inaction, world condoning deaths of Azerbaijanis in mine explosions

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