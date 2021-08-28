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Эксперт: С закрытием дороги Горус–Гафан Армения поняла, что это азербайджанская территория

Эксперт: С закрытием дороги Горус–Гафан Армения поняла, что это азербайджанская территория "Закрытие проходящего через Азербайджан участка дороги Горус–Гафан является суверенным правом Азербайджана. Для этого мы не должны консультироваться с кем-то или учитывать чье-то мнение".
Карабах
28 августа 2021 г. 15:10
Эксперт: С закрытием дороги Горус–Гафан Армения поняла, что это азербайджанская территория

"Закрытие проходящего через Азербайджан участка дороги Горус–Гафан является суверенным правом Азербайджана. Для этого мы не должны консультироваться с кем-то или учитывать чье-то мнение".

Об этом Report заявил военный эксперт Адалят Вердиев.

Эксперт отметил, что 9 месяцев Азербайджан, проявив доброжелательность, ожидал, что армяне предпримут те же шаги в отношении Азербайджана:

"В обмен на этот коридор мы ожидали открытия Зангезурского коридора, а также благодарности Армении Азербайджану. А происходящие процессы продемонстрировали обратное. Они решили устроить провокацию в отношении Азербайджана. В результате эта дорога была закрыта. Армянская сторона поняла, что это азербайджанская территория, и эта дорога может быть закрыта в любой момент".

Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем Азербайджан еще больше усилит контроль над этой дорогой:

"По этой дороге, скорее всего, не будет разрешено перевозить военные грузы в Карабах. Закрытие дороги было предупреждающим сигналом армянской общественности о том, что они либо должны жить в условиях добрососедства, либо не должны жить на этих территориях. Другого пути не остается. Считаю, что Азербайджан еще раз дал понять и миротворцам, и тем, кто участвует в процессе, и тем, кто говорит о реванше в Армении, что мы находимся на своей территории. Мы можем выполнить любое действие мгновенно, без консультации с кем-либо. Поэтому в будущем армяне должны быть более осторожны в этих вопросах", - добавил А.Вердиев .

25 августа двое армянских военнослужащих нанесли ножевое ранение солдату погранвойск Государственной пограничной службы Азербайджана Руслану Ширалиеву. Инцидент произошел на территории погранично-боевого пункта отдельной пограничной дивизии "Губадлы", расположенной на участке дороги Горус-Гафан недалеко от села Ашагы Джибикли. Армянские военные сбежали, увидев, что на помощь к солдату пришли пограничные наряды.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Ermənistan Gorus–Qafan yolunun bağlanması ilə anladı ki, bura Azərbaycan ərazisidir və o yol istənilən anda bağlana bilər"

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