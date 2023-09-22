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Эксперт: Ряд стран ЕС поддержали Армению на заседании СБ ООН исключительно из христианской солидарности

Эксперт: Ряд стран ЕС поддержали Армению на заседании СБ ООН исключительно из христианской солидарности Страны Евросоюза выступили против Азербайджана на заседании Совета Безопасности ООН, руководствуясь тем, что Армения христианская страна.
Карабах
22 сентября 2023 г. 16:28
Эксперт: Ряд стран ЕС поддержали Армению на заседании СБ ООН исключительно из христианской солидарности

Ряд стран Европейского союза выступили против Азербайджана на заседании Совета Безопасности ООН, руководствуясь исключительно тем, что Армения - христианская страна.

Об этом Report сказал пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

"Ряд стран Евросоюза, в частности, проармянская Франция и Германия, выступили против Азербайджана на заседании Совета Безопасности ООН, скорее всего, руководствуясь лишь одним принципом: христианская страна защищает христианскую, даже если на стороне третьей страны справедливость и международное право", - считает он.

Халид Таймур Акрам добавил, что на западе наблюдается все более активный рост исламофобии, и участившиеся акции с сожжением священного Корана, например, в Швеции, тому свидетельство: "Неудивительно, что одной из стран, выступившей негативно в отношении Азербайджана, стала прославившаяся своей исламофобией Франция. Это страна, где давно укоренилось армянское лобби".

По мнению эксперта, необоснованные обвинения, высказанные на заседании СБ ООН, особенно абсурдны, учитывая, что даже сам премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что жизни армян в Карабахе не подвержены никакой угрозе.

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