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Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах

Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах Поездка кандидата на пост президента Франции Валери Пекресс в Армению является попыткой заработать дополнительные политические очки на предстоящих выборах.
Карабах
23 декабря 2021 г. 11:41
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах

Поездка кандидата на пост президента Франции Валери Пекресс в Армению является попыткой заработать дополнительные политические очки на предстоящих выборах.

Об этом Report заявил дипломат и бывший глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Тофик Зульфугаров.

По его словам, Валери Пекресс является кандидатом от партии Франции, которые имеют сильные традиции во французской политике, однако сейчас она отошла от них, "декларируя те традиции, которые свойственны радикалам".

"Армянская диаспора и ее голоса во Франции составляют 1%, а поскольку по мнению специалистов, выборы предстоят напряженные, то борьба за каждый процент происходит с применением незаконных средств", - заявил Т. Зульфугаров.

Однако кандидат на пост президента Франции Валери Пекресс в поисках средств для своей предвыборной компании после Еревана совершила и незаконный визит в Карабах. Остается вопросом, почему российские миротворцы допускают подобного рода поездки.

"Россия руками миротворцев дала возможность этому кандидату заработать очки. Лачинский коридор надо брать под контроль. Данного рода визиты создают дополнительную аргументацию в этом направлении, поэтому этот вопрос нужно решить, чтобы не допускать такого рода игр, связанных с вопросами суверенитета Азербайджана", - заявил Т. Зульфугаров.

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