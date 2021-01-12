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Эксперт: Разблокирование транспортных путей приведет к активизации экономических связей региона

Эксперт: Разблокирование транспортных путей приведет к активизации экономических связей региона "Создается новый рабочий формат урегулирования ситуации, благодаря которому будут определены непосредственные процедуры строительства дорог"
Карабах
12 января 2021 г. 18:35
Эксперт: Разблокирование транспортных путей приведет к активизации экономических связей региона
Андрей Петров

"Трехсторонняя встреча в Москве была проведена для того, чтобы главы государств вновь подчеркнули, что заявление от 9 ноября будет исполняться. Никакой альтернативы быть не может". Об этом российскому бюро Report заявил старший аналитик "Вестник Кавказа" Андрей Петров.

"Была детализирована процедура разблокирования транспортных связей. Все стороны, включая Армению, поддержали открытие границ. Создается новый рабочий формат урегулирования ситуации на Южном Кавказе, благодаря которому будут определены непосредственные процедуры строительства дорог",- отметил эксперт.

По словам Петрова, открытие границ хорошо повлияет на экономику Азербайджана: "Разблокирование транспортных путей приведет к упрощению передвижения экономических связей. Новые железнодорожные пути будут построены на освобожденных территориях. Они пройдут через Нахчыван в Турцию, что еще больше укрепит азербайджано-турецкие экономические связи".

"Для России принятое решение поспособствует открытию полноценного железнодорожного сообщения с Арменией, которое сегодня отсутствует", - считает эксперт.

11 января в Москве состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева, Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам встречи было подписано совместное заявление.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Regionda nəqliyyat yollarının açılması ilə iqtisadi əlaqələr dirçələcək"

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