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Эксперт: Проармянские заявления Макрона напрямую влияют на отношения Парижа и Баку

Эксперт: Проармянские заявления Макрона напрямую влияют на отношения Парижа и Баку Франция должна придерживаться нейтральной политики, если желает оказать содействие процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, однако этого не происходит.
Карабах
14 октября 2022 г. 10:28
Эксперт: Проармянские заявления Макрона напрямую влияют на отношения Парижа и Баку

Франция должна придерживаться нейтральной политики, если желает оказать содействие процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, однако этого не происходит.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам.

"Оценка должна основываться на фактах и реалиях, если Франция хочет играть роль посредника. Такие явно проармянские заявления президента Франции Эмманюэля Макрона напрямую влияют на двусторонние отношения Парижа и Баку. Считаю, что Франция должна использовать дипломатические средства, чтобы увидеть реальность и признать зверства, которые творили армяне", - отметил он.

По его словам, международное сообщество должно сохранять бдительность и играть активную роль, чтобы привлечь Армению к ответственности за ее проступки и нарушения режима прекращения огня: "Настало время, когда все страны региона должны стремиться к миру, глобальному развитию и общему процветанию".

В последнее время предприняты важные шаги по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках Брюссельского формата. 6 октября в Праге состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном с участием президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Makronun ermənipərəst bəyanatları rəsmi Paris və Bakı arasında münasibətlərə təsir edir”
Версия на английском языке Expert: Macron’s pro-Armenian statements directly affect Paris-Baku relations

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