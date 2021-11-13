Эксперт: Пришла пора антитеррористической операции

12:06

"Последнее событие еще раз подтверждает нежелание некоторых армян мириться с поражением во Второй Карабахской войне. По-видимому, недавнее заявление представителя сепаратистов Араика Арутюняна о вооружении гражданского населения выполняется на деле".

Об этом Report сказал военный эксперт Адалят Вердиев, комментируя террористический акт, совершенный армянским террористом на блокпосту в Карабахе, где находились азербайджанские и российские военные.

По его словам, ответ на вопрос, почему у гражданина Армении в Карабахе оказалась граната, находится именно у Араика Арутюняна: "К сожалению, российские миротворцы до сих пор не разоружили армян в этом регионе Азербайджана. Пока процесс разоружения не начнется, подобные теракты ожидаемы и в будущем”

А.Вердиев считает, что врагу следует дать адекватный ответ: “Это уже не первый случай. Подобные провокации происходили неоднократно и ранее. За последнюю неделю были 3-4 попытки саботажа. Уже есть реальные условия для того, чтобы азербайджанский солдат еще раз поднял “Железный кулак”. Я думаю, что пришло время предпринять реальные шаги в направлении антитеррористической операции”.

Военный эксперт, полковник запаса Узеир Джафаров сказал Report, что подобные случаи не исключены и в будущем: “Произвол будет продолжаться до тех пор, пока они не будут наказаны самым суровым образом. Армяне ведут себя очень безответственно на территории, где находятся российские миротворцы. Этот случай тому подтверждение. Такие провокации случаются уже не в первый раз. Враг будет представлять угрозу и для миротворцев".

Он также раскрыл цели саботажа армян: "Саботируя нас, армяне хотят, чтобы снова началось кровопролитие и процесс затянулся. На мой взгляд, эти вопросы должны найти решение. В противном случае мы будем вынуждены снова применить оружие, и это будет стоить армянам дорого. Поэтому враг должен сделать необходимые выводы, смириться с поражением. Или мы примем соответствующие меры".

Напомним, что Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту провокации армянских террористов против азербайджанских военнослужащих под Шушой .