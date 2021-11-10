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Эксперт: Победа Азербайджана полностью изменила ситуацию на Южном Кавказе

Эксперт: Победа Азербайджана полностью изменила ситуацию на Южном Кавказе Вторая карабахская война изменила всю ситуацию на Южном Кавказе и cоседних государствах: победоносное шествие азербайджанской армии создало предпосылки для экономического и культурного развития этого региона, а также включения его в экономику страны.
Карабах
10 ноября 2021 г. 11:04
Эксперт: Победа Азербайджана полностью изменила ситуацию на Южном Кавказе

Вторая карабахская война изменила всю ситуацию на Южном Кавказе и cоседних государствах: победоносное шествие азербайджанской армии создало предпосылки для экономического и культурного развития этого региона, а также включения его в экономику страны.

Об этом Report заявил ведущий научный сотрудник Исследовательского Центра Нанотехнологий Билькентского Университета, профессор-эмеритус Амирулла Мамедов.

"Неоспоримым фактом является и то, что в эпоху различных климатических катаклизмов наличие водных ресурсов страны (для питья и орошения сельскохозяйственных угодий) и есть стратегический резерв. Освобождение земель Азербайджана, где имеются большие запасы воды, различные водохранилища и природные ресурсы приведет к еще более интенсивному развитию региона и притоку инвестиций из-за рубежа, что уже происходит", - сказал он, добавив, что сразу же после деоккупации земель началась созидательная работа по превращению этого региона в цветущий край.

Эксперт отметил ключевую роль президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в победе в Отечественной войне, подчеркнув, что он проявил "высочайший уровень и широкое видение ведения современной войны XXI века".

По словам А. Мамедова, на протяжении многих лет проводилась огромная работа по развитию как Вооруженных Сил Азербайджана, так и оборонной промышленности республики: "С приходом к руководству страны президента Ильхама Алиева этот процесс получил дополнительный импульс как в количественном, так и в качественном плане".

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