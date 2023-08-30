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Эксперт: Прекращение уголовного дела в отношении армянских футболистов демонстрирует настрой Азербайджана на мир

Эксперт: Прекращение уголовного дела в отношении армянских футболистов демонстрирует настрой Азербайджана на мир Прекращение Азербайджаном уголовного преследование в отношении задержанных на ППП "Лачын" армянских футболистов показывает настрой страны на подписание мирного соглашения с Арменией и на реинтеграцию армянского населения Карабахского региона
Карабах
30 августа 2023 г. 10:41
Эксперт: Прекращение уголовного дела в отношении армянских футболистов демонстрирует настрой Азербайджана на мир

Прекращение Азербайджаном уголовного преследование в отношении задержанных на ППП "Лачын" армянских футболистов показывает настрой страны на подписание мирного соглашения с Арменией и на реинтеграцию армянского населения Карабахского региона.

Об этом Report сказал пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам.

Он отметил, что Азербайджан учел возраст обвиняемых и их искреннее раскаяние и проявил гуманизм, что должно быть высоко оценено международным сообществом.

"Подобный шаг должен стать примером для Армении. Это истинный шаг гуманизма, который показывает настрой на позитивное будущее. Подобные действия Азербайджана прокладывают дорогу для мира между странами", - сказал Таймур Акрам.

Ранее по факту совершения оскорбительных действий в отношении Государственного флага Азербайджана были арестованы армянские футболисты, задержанные на погранично-пропускном пункте "Лачын". Однако позже применив принцип гуманизма, Азербайджан прекратил данное уголовное преследование.

Так, в отношении них был применен административный арест сроком на 10 суток. После исполнения решения суда будет обеспечено выдворение указанных лиц за пределы Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Erməni futbolçularla bağlı qərar Azərbaycanın sülhə olan münasibətini nümayiş etdirir”
Версия на английском языке Expert: Dropping criminal case against Armenian football players demonstrates Azerbaijan’s attitude towards peace

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