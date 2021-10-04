Эксперт: После победы Азербайджан стал рассматриваться как явный лидер в регионе

Растущий потенциал международного сотрудничества ставит Азербайджан на карту как финансово независимую страну, а также равного и желательного партнера для некоторых ведущих западных стран.

Растущий потенциал международного сотрудничества ставит Азербайджан на карту как финансово независимого, а также равного и желанного партнера для некоторых ведущих западных стран.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик по национальной безопасности и юрист Ирина Цукерман.

“После победы [во второй Карабахской войне] Азербайджан стал рассматриваться как явный лидер в регионе, с многочисленными визитами представителей ЕС, которые высоко оценили процессы миростроительства, признали важность партнерства Азербайджана и выразили заинтересованность в поддержке различных совместных международных предприятий и отношений в таких ключевых приоритетных областях, как зеленая энергетика, цифровые технологии и инновации, туризм и различные научные и сельскохозяйственные торговые соглашения”, - сказала она.

Эксперт также высоко оценила шаги, предпринятые президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым: “Президент Азербайджана использовал несколько методов, которые сделали победу возможной: во-первых, он потратил годы на оснащение армии, закупалась самая современная военная техника, и, конечно, немаловажен психологический вклад в окончательное освобождение 20% территории Азербайджана от оккупации”, - добавила Цукерман.