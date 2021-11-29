Эксперт: Попытка Армении дестабилизировать отношения Азербайджана с Ираном провалилась

Встреча президентов Азербайджана и Ирана в Ашхабаде является четким показателем того, что попытка Армении дестабилизировать двусторонние отношения между Баку и Тегераном провалилась.

Встреча президентов Азербайджана и Ирана в Ашхабаде является четким показателем того, что попытка Армении дестабилизировать двусторонние отношения между Баку и Тегераном провалилась.

Об этом Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

“Недопонимание между обеими странами из-за отвратительных мотивов Армении было устранено путем переговоров и диалога", - пояснил он.

Таймур Акрам отметил, что встреча отражает позитивный жест в направлении развития взаимных связей и сотрудничества, а также подчеркнул потенциал Зангезурского коридора в укреплении сотрудничества двух стран: “Поскольку недавняя встреча президентов Ирана и Азербайджана развеяла недопонимание, возможное совместное использование Зангезурского коридора Азербайджаном и Ираном придало бы новый импульс двусторонним отношениям и вывело их на новый этап сотрудничества и взаимопонимания".

Зангезурский коридор - это реальность, и развитие новой инфраструктуры будет иметь важное значение для коридоров Восток - Запад и Север - Юг, подчеркнул он.

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Ираном еще больше укрепится благодаря подписанному соглашению о своповых поставках газа в объеме до 2 млрд кубометров в год.

“Я считаю, что эта сделка улучшит трехсторонние отношения между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. Более того, это проложило бы путь для будущих планов и программ по обеспечению региональной экономической стабильности. Такие возможности создают важные события, поскольку каждая страна стремится достичь своих желаемых экономических целей”, - добавил Халид Таймур Акрам, отметив, что соглашение является важной вехой в укреплении трехстороннего сотрудничества.