О нас
Report Georgia
Аудио новости

Эксперт: Попытка Армении дестабилизировать отношения Азербайджана с Ираном провалилась

Эксперт: Попытка Армении дестабилизировать отношения Азербайджана с Ираном провалилась Встреча президентов Азербайджана и Ирана в Ашхабаде является четким показателем того, что попытка Армении дестабилизировать двусторонние отношения между Баку и Тегераном провалилась.
Карабах
29 ноября 2021 г. 14:19
Эксперт: Попытка Армении дестабилизировать отношения Азербайджана с Ираном провалилась

Встреча президентов Азербайджана и Ирана в Ашхабаде является четким показателем того, что попытка Армении дестабилизировать двусторонние отношения между Баку и Тегераном провалилась.

Об этом Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

“Недопонимание между обеими странами из-за отвратительных мотивов Армении было устранено путем переговоров и диалога", - пояснил он.

Таймур Акрам отметил, что встреча отражает позитивный жест в направлении развития взаимных связей и сотрудничества, а также подчеркнул потенциал Зангезурского коридора в укреплении сотрудничества двух стран: “Поскольку недавняя встреча президентов Ирана и Азербайджана развеяла недопонимание, возможное совместное использование Зангезурского коридора Азербайджаном и Ираном придало бы новый импульс двусторонним отношениям и вывело их на новый этап сотрудничества и взаимопонимания".

Зангезурский коридор - это реальность, и развитие новой инфраструктуры будет иметь важное значение для коридоров Восток - Запад и Север - Юг, подчеркнул он.

По его словам, сотрудничество между Азербайджаном и Ираном еще больше укрепится благодаря подписанному соглашению о своповых поставках газа в объеме до 2 млрд кубометров в год.

“Я считаю, что эта сделка улучшит трехсторонние отношения между Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. Более того, это проложило бы путь для будущих планов и программ по обеспечению региональной экономической стабильности. Такие возможности создают важные события, поскольку каждая страна стремится достичь своих желаемых экономических целей”, - добавил Халид Таймур Акрам, отметив, что соглашение является важной вехой в укреплении трехстороннего сотрудничества.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Ermənistanın Azərbaycan ilə İran arasında münasibətləri pozmaq cəhdləri uğursuz oldu”
Версия на английском языке Expert: Armenia’s attempt to destabilize Azerbaijan’s relations with Iran failed

Самое важное

В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса омикрон
В Азербайджане не выявлен новый штамм коронавируса "омикрон"
29 ноября 2021 г. 11:04
Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях
29 ноября 2021 г. 00:10
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном
28 ноября 2021 г. 23:40
Раиси: В отношении карабахского вопроса позиция Ирана была прозрачной и однозначной
Раиси: В отношении карабахского вопроса позиция Ирана была прозрачной и однозначной
28 ноября 2021 г. 23:29
Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
28 ноября 2021 г. 21:40
Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана
Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана
28 ноября 2021 г. 21:20
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви
28 ноября 2021 г. 19:11
Эрдоган: Придаем большое значение Зангезурскому коридору
Эрдоган: Придаем большое значение Зангезурскому коридору
28 ноября 2021 г. 18:50
Президент Пакистана поздравил Азербайджан
Президент Пакистана поздравил Азербайджан
28 ноября 2021 г. 16:18
В Ашхабаде дан официальный обед в честь участников XV Саммита ОЭС
В Ашхабаде дан официальный обед в честь участников XV Саммита ОЭС
28 ноября 2021 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi