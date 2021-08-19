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Эксперт: Пока Армения строит реваншистские планы, Азербайджан создаёт условия для мира 

Эксперт: Пока Армения строит реваншистские планы, Азербайджан создаёт условия для мира  По словам Перенджиева, развитие ранее оккупированных территорий означает развитие страны в целом
Карабах
19 августа 2021 г. 16:25
Эксперт: Пока Армения строит реваншистские планы, Азербайджан создаёт условия для мира 
Александр Перенджиев

"Пока Армения строит реваншистские планы, Азербайджан желает мира и создает условия для этого".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Комментируя проведение масштабных восстановительных работ на освобожденных территориях Карабаха, эксперт отметил, что Азербайджан демонстрирует свои возможности и делает эти территории "привлекательными": "Это может способствовать ликвидации недоброжелательных отношений между двумя народами. Армяне поймут, что для них будут созданы условия жизни, предоставлены возможности намного лучше тех, которые они имеют сегодня. Важно избавить их от подозрений по поводу их безопасности".

По словам Перенджиева, развитие ранее оккупированных территорий означает развитие страны в целом. Он считает, что хорошая инфраструктура и налаживание жизни в Карабахе способствуют укреплению единства страны.

"Эти территории - неотъемлемая часть страны не только в геополитическом, но и в социально-экономическом и культурном планах", - заключил эксперт.

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