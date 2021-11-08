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Политолог: Победа укрепила лидерство Азербайджана на Южном Кавказе

Политолог: Победа укрепила лидерство Азербайджана на Южном Кавказе Одержав победу в 44-дневной войне, Азербайджан укрепил свою позицию самого сильного государства на Южном Кавказе.
Карабах
8 ноября 2021 г. 16:48
Политолог: Победа укрепила лидерство Азербайджана на Южном Кавказе

Одержав победу в 44-дневной войне, Азербайджан укрепил свою позицию самого сильного государства на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил директор по публикациям и политическим исследованиям Университета ADA, политолог Дамьян Крневич-Мишкович.

"Территориальный конфликт вокруг Карабаха разрешен. Это четкая позиция Азербайджана", - отметил он.

"Все это признают, хотя некоторые внешние силы, возможно, не оценили тот факт, что карабахский конфликт был разрешен без их участия. Но суть в том, что в настоящее время Азербайджан бесспорно признан в качестве равноправного участника региональных событий. Другими словами, Азербайджан больше не является объектом отношений крупных держав; это полноценный субъект международного порядка"- отмечает Мишкович.

Политолог особенно подчеркнул мудрый подход президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в ходе второй Карабахской войны: "Ильхам Алиев выиграл войну, и он выиграл ее чисто. Государственная мудрость является частью его имиджа. И это заслужено",- заметил эксперт.

По словам Д. Крневич-Мишковича, трехстороннее заявление, подписанное лидерами Азербайджана, России и Армении год назад, не только положило конец территориальному конфликту, но также установило "стратегические рамки для взаимосвязанного набора соглашений об экономической нормализации, которые, будут иметь влияние далеко за пределами Армении и Азербайджана".

Политолог считает реальными возможность запуска инициативы по региональному сотрудничеству и взаимодействию формата "3+ 3", а также перспективы нормализации отношений не только между Арменией и Азербайджаном, но и между Арменией и Турцией.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: "Bu qələbə ilə Azərbaycanın regiondakı lider mövqeyi daha da gücləndi"
Версия на английском языке Political scientist: Victory strengthened Azerbaijan’s leadership in South Caucasus

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