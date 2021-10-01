Эксперт: Победа Азербайджана изменила расстановку сил на Южном Кавказе и в общемировом плане

"За год после войны Азербайджан показал пример всему миру, как нужно любить своё государство. Руины Карабаха стали на глазах, в кратко сжатые сроки преображаться"

"За год после войны Азербайджан показал пример всему миру, как нужно любить своё государство. Руины Карабаха стали на глазах, в кратко сжатые сроки преображаться".

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

Он отметил, что cтоль быстрое строительство нового аэропорта в Физули, дорог на освобожденных территориях оказались настолько неожиданными событиями, как для многих государств, так и для тех кто долгое время был оккупантом, что порой кажется "невероятным, если не видеть всё это своими глазами. За год Азербайджан ещё более укрепил свою армию и продолжает укреплять свои признанные границы".

Российский эксперт отметил важную роль президента Азербайджана Ильхама Алиева как в победе над противником, так и в усилиях по восстановлению инфраструктуры Карабаха.

"Ильхам Алиев сплотил народ. Народ был невероятно единым. Однако, отмечу, что сам азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы и готовился, ему не нужны были дополнительные стимулы для того, чтобы мобилизоваться в столь значимое для страны время. И как только лидер призвал всех, то сразу же был получен многомиллионный единодушный отклик", - заявил эксперт.

Михайлов считает, что победа Азербайджана кардинально изменила расстановку сил не только на Южном Кавказе, но и частично в общемировом плане. "Многие державы не ожидали увидеть того уровня ведения боевых действий с применением современных тактик и систем вооружений, которые продемонстрировала азербайджанская армия. Теперь, прежде чем, предпринимать на Южном Кавказе что-то против интересов Баку, многие задумаются о последствиях и не станут бездумно расшатывать региональную безопасность",- добавил он.