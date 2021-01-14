Эксперт: Пашиняну очевидно, что уже никаких других итогов быть не может

"Разблокирование транспортных связей даст очень большой толчок всему региону"

"Разблокирование транспортных связей, я думаю, даст очень большой толчок, потому что Турция, Азербайджан и Россия являются богатейшими странами, локомотивами этого региона". Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Эксперт отметил, что это решение положительно повлияет на экономику стран: "Заблокированные вены, по которым идут товары,- это некроз региона. Конфликт продолжался 30 лет, поэтому все было изолировано. Сейчас кровоснабжение должно быть восстановлено. Финансовые средства в этом случае пойдут не только в экономику Азербайджана, Турции и России. Безусловно, это даст хороший толчок и экономике Армении, которая находится в плачевном состоянии. Ведь вся прибыль этой страны с отрезанными дорогами и связями сократилась до сельского хозяйства".

"Пашинян находится под очень большим давлением внешней диаспоры. Перед ним стоит угроза того, что он может быть смещен со своего поста, потому что внутри Армении есть огромное количество людей и сил, которые заинтересованы в продолжении нагорно-карабахского конфликта. Естественно, в таком случае он должен делать некоторые заявления, которые рассчитаны на внутреннего потребителя. Самому Пашиняну очевидно, что уже никаких других итогов быть не может", - считает эксперт.

11 января в Москве состоялась встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева, Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам встречи было подписано совместное заявление.