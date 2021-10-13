Эксперт: Победа Азербайджана привела к серьезным изменениям в регионе Южного Кавказа

Нет сомнений в том, что победа Азербайджана во второй Карабахской войне ознаменовала большие изменения в регионе Южного Кавказа

Нет сомнений в том, что победа Азербайджана во Второй карабахской войне привела к серьезным изменениям в регионе Южного Кавказа.

Об этом в интервью Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

“Успех Азербайджана во второй карабахской войне изменил социально-экономическую и политическую динамику Южного Кавказа. Мир стал свидетелем замечательного успеха Азербайджана, поскольку страна превратилась в самую устойчивую нацию под динамичным руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева”, - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан освободил свои территории, и с тех пор активно восстанавливает их инфраструктуру.

Халид Таймур Акрам также подчеркнул, что Азербайджан всегда стремится к региональному миру и стабильности, укрепляя дружественные отношения с соседними странами.

"Пакистан является близким союзником Азербайджана и всегда будет поддерживать страну во всех сферах", - подчеркнул эксперт.