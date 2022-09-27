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Эксперт: Пакистан горд тем, что поддержал Азербайджан в справедливой войне

Эксперт: Пакистан горд тем, что поддержал Азербайджан в справедливой войне Пакистан гордится тем, что является одним из тех стран, который поддержал Азербайджан в этой справедливой войне
Карабах
27 сентября 2022 г. 11:10
Эксперт: Пакистан горд тем, что поддержал Азербайджан в справедливой войне

Пакистан гордится тем, что является одной из тех стран, которые поддержали Азербайджан в справедливой Отечественной войне 2020 года.

Об этом Report заявил директор-основатель Глобального стратегического института устойчивого развития (GSISD) в Пакистане Кайсер Наваб.

"Годовщина начала Отечественной войны - очень значимая дата. Долгое время мы видели как Армения нарушала нормы международного права и резолюции ООН, касающихся вопросов войны и мира. Обстреливая азербайджанские города, Армения специально целилась на мирное население - на женщин, стариков и детей",- сказал он.

"Недавно Армения вновь совершила провокацию на азербайджано-армянской границе, тем самым в очередной раз грубо нарушила нормы и принципы международного права. Такое поведение Армении не является чем-то новым",- отметил Наваб.

Он призвал международное сообщество активнее реагировать на подобные провокации и агрессию Армении.

Сегодня исполнилось два года с начала Отечественной войны. C 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Этот день в Азербайджане отмечается как День памяти шехидов, павших в Отечественной войне.

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Версия на английском языке Expert: Pakistan proud of having supported Azerbaijan in its just war
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Pakistan ədalətli müharibədə Azərbaycanı dəstəklədiyinə görə qürur duyur”

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