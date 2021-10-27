Эксперт: Открытие аэропорта в Физули символизирует восстановление Карабаха

Открытие международного аэропорта в Физули является символом восстановления Карабаха.

Открытие международного аэропорта в Физули является символом восстановления Карабаха.

Об этом российскому бюро Report заявил востоковед-тюрколог, директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

По словам политолога, вопросы, оставшиеся после карабахского конфликта, должны скорее найти свое окончательное решение: "На мой взгляд, руководство Армении должно проявить большую адекватность, чем оно его проявляет на данный момент. Из-за того, что это государство является проигравшей стороной, ей, видимо, нужно часто об этом напоминать. Необходимо поставить точку в имеющихся вопросах при посредничестве сторон и разблокировать транспортные коридоры. Сейчас надо отойти от воинственных и реваншистских заявлений".

Мавашев отметил, что на текущий момент наблюдается очень важный и ответственный период для сторон в процессе поисков точек соприкосновения: "Остается надеется, что страны будут одинаково трепетно относиться к важности решения данного вопроса и не будут предпринимать каких-то необдуманных шагов. Восстановительные работы продолжатся. В том числе и в городе Шуша будет сделано многое и туда вернется мирная жизнь".

26 октября состоялось открытие Физулинского международного аэропорта. На церемонии открытия приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.