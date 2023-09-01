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Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение

Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение Американский эксперт назвала нерациональным решением отказ проживающих в Карабахе армян от гуманитарного груза из Азербайджана, при этом продолжая риторику "об остром дефиците продовольствия".
Карабах
1 сентября 2023 г. 11:41
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение

Американский эксперт назвала нерациональным решение об отказе проживающих в Карабахе армян от продовольствия из Азербайджана, при этом продолжая риторику "об остром дефиците продуктов питания".

Об этом Report сказала американская журналистка, аналитик по вопросам национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

"Ненависть к Баку перевешивает нужду в продовольствии, о которой они заявляют... Международное сообщество должно принять это во внимание, в частности на фоне проведения очевидных пропагандистских кампаний", - сказала она.

Цукерман заявила, что армянские лоббисты на Западе и все, кто их поддерживает, пытаются всеми способами подорвать перспективы интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество. Подобная интеграция обеспечит равенство проживающих в Карабахе армян перед законами Азербайджана, наряду с другими гражданами страны, отметила эксперт.

По словам Цукерман, армяне в Карабахе вряд ли самостоятельны в принятии решений, в частности в вопросе поставок гуманитарных грузов.

"Они отказываются от любой продовольственной помощи, кроме той, которую Армения пыталась доставить по Лачынской дороге. Очевидно, армяне в Карабахе находятся под давлением внешних сил, и эти решения за них принимает кто-то другой", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: “Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycandan gələn ərzaq yükündən imtinaları səmərəsiz qərardır”
Версия на английском языке US expert: Refusal of food products from Azerbaijan by Armenians in Karabakh - irrational decision

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