Эксперт: ООН должен принять к сведению совершенные Арменией военные преступления

"Это призрачное место. Армяне уничтожили здесь абсолютно все".

"Это призрачное место. Армяне уничтожили здесь абсолютно все".

Об этом Report сообщил посетивший Агдам исполнительный директор Центра стратегических исследований Исламабада Халид Акрам.

"Уничтожено все - мечеть Агдама, музей. Международное сообщество должно увидеть это. ООН должен принять к сведению военные преступления, совершенные Арменией за последние 27 лет", - сказал он.

Эксперт также осудил армянскую сторону за то, что она не передает Азербайджану карту минных полей: "Именно из-за этого здесь очень опасно. Я призываю международное сообщество оказать на Армению давление в этом вопросе".