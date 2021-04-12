Эксперт: ООН должен принять к сведению совершенные Арменией военные преступления

"Это призрачное место. Армяне уничтожили здесь абсолютно все".
Об этом Report сообщил посетивший Агдам исполнительный директор Центра стратегических исследований Исламабада Халид Акрам.
"Уничтожено все - мечеть Агдама, музей. Международное сообщество должно увидеть это. ООН должен принять к сведению военные преступления, совершенные Арменией за последние 27 лет", - сказал он.
Эксперт также осудил армянскую сторону за то, что она не передает Азербайджану карту минных полей: "Именно из-за этого здесь очень опасно. Я призываю международное сообщество оказать на Армению давление в этом вопросе".