Эксперт: Необходимо привлечь Армению к ответственности за экотерроризм

Армянское руководство занимается экологическим терроризмом, разграбляя природные ресурсы Азербайджана.

Армянское руководство занимается экологическим терроризмом, разграбляя природные ресурсы Азербайджана.

Об этом Report заявил аналитик по международным отношениям Халид Таймур Акрам.

Эксперт отметил, что Армения продолжает нарушать трехсторонние договоренности: "Армянское руководство не только отказывалось предоставить Азербайджану карты противопехотных мин, но и продолжает заниматься экологическим терроризмом. Разграбление природных ресурсов и их загрязнение стало серьезной проблемой, затрагивающей азербайджанский народ".

Халид Таймур Акрам призвал международное сообщество предпринять серьезные действия в отношении Армении и привлечь ее к ответственности за свои преступления.

По его словам, мир в регионе не может быть достигнут до тех пор, пока Армения не откажется от своих "ортодоксальных представлений". "Ереванское руководство должно сотрудничать с Азербайджаном", добавил эксперт.

В окрестностях города Шуша у поста российских миротворцев продолжается акция протеста азербайджанских активистов и членов экологических неправительственных организаций (НПО) с требованием положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

Напомним, что, в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.