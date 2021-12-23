Эксперт: Визит кандидата в президенты Франции в Карабах нарушает международные право

Кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс не получит никаких политических дивидендов от визита в Армению

Кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс не получит никаких политических дивидендов от визита в Армению.

Об этом Report заявил эксперт по межнациональным конфликтам, член Союза журналистов России Евгений Михайлов.

"На мой взгляд она является непроходным кандидатом в президенты Франции и пытается подобным образом заручиться поддержкой многочисленной армянской диаспоры. И ей безразлично официальное мнение того же Парижа, который кстати иногда ведет двойную игру в отношении Азербайджана",- заявил политолог.

По словам Михайлова, а поездка кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Карабах нарушает международное право.

По мнению эксперта, премьер-министр Армении Никол Пашинян как допускал, так и будет допускать подобные визиты, несмотря на попытки продемонстрировать налаживание отношений с Анкарой и Баку. Он добавил, что такова сущность армянской политики - "всегда вилять хвостом в надежде избежать "неизбежного", а именно выполнения подписанных трехсторонних соглашений.

"По-моему, в ближайшие годы от Еревана не стоит ждать никаких решений в пользу отказа от провокационных действий. Армения будет пытаться разыгрывать несуществующую проблему Карабаха до той поры, пока не окажется загнанной в угол жесткими условиями, без которых мир невозможен",- считает эксперт.