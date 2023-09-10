Эксперт: МККК пытается политизировать ситуацию в Карабахе

Международный Комитет Красного Креста пытается политизировать ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

Международный Комитет Красного Креста пытается политизировать ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

Об этом Report сказал политолог, преподаватель БГУ Султан Захидов.

По его словам, это противоречит основным принципам МККК

"Проблема в том, что помощь оказывается российским подразделением указанной организации. Возможно, это не нравится Западу. Потому что ранее Россия заявляла, что отправит гуманитарную помощь в Африку. Таким образом, Москва преследует свои цели и Запад пытается этому помешать. Видимо, МККК находится под влиянием некоторых западных государств. Согласно теории реализма в международных отношениях, такие организации не всегда ведут себя объективно, они идут в ногу с диктатом мировых государств. Мы наблюдаем это и сейчас", - отметил С.Захидов.

Он сказал, что МККК и раньше демонстрировал предвзятость по отношению к Азербайджану.

"Карабахский офис организации неоднократно делал необъективные заявления. МККК несколько раз был уличен в контрабанде в Карабахе. Все это ставит под сомнение истинные намерения организации. Сейчас МККК находится в безвыходной ситуации. Вчера была достигнута договоренность о перевозке продовольствия, а сегодня стало известно, что грузовик задерживается в Барде. Видимо, есть некоторые спорные вопросы.

С одной стороны МККК говорит о продовольственном кризисе в Карабахе, с другой - препятствует перевозке продовольственных грузов. Кроме того, в свете утверждений о "кризисе" в Ханкенди не пропускают продовольствие, направленное Обществом Красного Полумесяца. Это показывает, что ряд стран пытаются политизировать этот вопрос.

В настоящий момент ведутся переговоры. Вероятность того, что груз с продовольствием МККК будет доставлен в Ханкенди, велика. В противном случае это нанесет удар по репутации организации. В нынешней ситуации МККК не должен поддаваться давлению Запада, а наоборот противостоять ему".

Напомним, что проезд в Ханкенди грузовика с продовольствием, отправленного Российским Красным Крестом для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, задерживается. Фура в настоящее время находится в Барде. Армения и МККК пытаются воспрепятствовать транспортировке продовольствия, что ставит под серьезное сомнение искренность организации.