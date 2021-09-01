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Эксперт: Мирный договор с Азербайджаном даст Армении больше экономических возможностей

Эксперт: Мирный договор с Азербайджаном даст Армении больше экономических возможностей Если Армения согласится на разграничение границ путем подписания мирного договора с Азербайджаном, ее границы с этой страной, а также Турцией вновь откроются, что придаст ей больше гибкости и возможностей в ее экономических отношениях.
Карабах
1 сентября 2021 г. 17:34
Эксперт: Мирный договор с Азербайджаном даст Армении больше экономических возможностей

Если Армения согласится на делимитацию границ и подписание мирного договора с Азербайджаном, то ее границы с этой страной, а также Турцией вновь откроются, что придаст ей больше гибкости и расширит возможности в экономическом плане.

Об этом Report заявил британский профессор Национального университета Украины "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузио.

“Если бы Армения приняла границы бывших союзных республик в качестве своей международной границы с Азербайджаном, включая Карабах как часть Азербайджана, то это принесло бы ей значительные выгоды за счет экономического роста и увеличения торговли ”, - сказал он.

Кузио также отметил, что в течение трех десятилетий Армения полагалась в торговле на Россию и Иран, что было "катастрофой, ведущей к коррупции, стагнации и оттоку населения" в этой стране.

“Два из пяти миллионов армян живут в России”, - уточнил профессор.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycanla sülh müqaviləsi Ermənistana böyük iqtisadi imkanlar verəcək"
Версия на английском языке Expert: Peace treaty with Azerbaijan to give Armenia more options in economic relations

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