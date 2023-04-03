Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций

Минная проблема в освобожденных территориях Азербайджана требует серьезного внимания со стороны международных организаций.

Минная проблема на освобожденных территориях Азербайджана требует серьезного внимания со стороны международных организаций.

Об этом Report заявил военный эксперт, полковник в запасе, бывший официальный представитель Генерального штаба ВС Украины Владислав Селезнев.

По словам Селезнева, мировая элита зачастую закрывает глаза на незаконные действия армянских вооруженных сил, в том числе и минирование территорий.

"По мнению специалистов Женевского международного центра по гуманитарному разминированию, 1 день боевых действий подразумевает в дальнейшем 30 дней работ по разминированию", - подчеркнул он.

Эксперт отметил, что за 30 лет оккупации армяне нанесли серьезный урон историческим землям Азербайджана: "Ничего святого для оккупантов нет. Я видел разрушенные дома, мечети, культурные памятники. В течение 30 лет они ничего не создали на тех землях, которые держали под контролем".

По мнению Селезнева, с вызовами, с которыми сейчас сталкивается Азербайджан – работы по разминированию, восстановление инфраструктуры и др., в будущем столкнется и Украина. Ей также придется возвращать к нормальной жизни территории, которые в настоящее время находятся под контролем российских войск.

"У нас много общих проблем. Народу Азербайджана и народу Украины стоит объединиться и создать двусторонние форматы коммуникаций для решения данных проблем", - заключил он.