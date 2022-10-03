Эксперт: Международное сообщество должно оказать давление на Армению

Международное сообщество должно оказать давление на Армению в связи с минным загрязнением территорий Азербайджана.

Международное сообщество должно оказать давление на Армению в связи с минным загрязнением территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам.

"Правительство Азербайджана предпринимает активные шаги по превращению освобожденных земель в цифровые центры и строительству там умных городов и сел. Однако на этот процесс влияет отсутствие точных карт минных полей. К сожалению, многие люди погибли и продолжают погибать из-за заложенных армянами наземных мин", - сказал пакистанский эксперт.

Он подчеркнул, что из-за враждебности и нежелания установления мира с Азербайджаном Армения до сих пор не предоставила правильные карты минных полей.

"Пакистан продолжит оказывать поддержку Азербайджану в распространении правды и фактов на национальном и международном уровнях", - заключил Халид Таймур Акрам.