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Эксперт: Международное сообщество должно оказать давление на Армению

Эксперт: Международное сообщество должно оказать давление на Армению Международное сообщество должно оказать давление на Армению в связи с минным загрязнением территорий Азербайджана.
Карабах
3 октября 2022 г. 14:43
Эксперт: Международное сообщество должно оказать давление на Армению

Международное сообщество должно оказать давление на Армению в связи с минным загрязнением территорий Азербайджана.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам.

"Правительство Азербайджана предпринимает активные шаги по превращению освобожденных земель в цифровые центры и строительству там умных городов и сел. Однако на этот процесс влияет отсутствие точных карт минных полей. К сожалению, многие люди погибли и продолжают погибать из-за заложенных армянами наземных мин", - сказал пакистанский эксперт.

Он подчеркнул, что из-за враждебности и нежелания установления мира с Азербайджаном Армения до сих пор не предоставила правильные карты минных полей.

"Пакистан продолжит оказывать поддержку Азербайджану в распространении правды и фактов на национальном и международном уровнях", - заключил Халид Таймур Акрам.

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Версия на английском языке Expert: Int’l community should put pressure on Armenia
Версия на азербайджанском языке Pakistanlı ekspert: “Beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistana təzyiq göstərməlidir”

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