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Президент американской организации: Иран - эксперт в привлечении террористических группировок

Президент американской организации: Иран - эксперт в привлечении террористических группировок Тегеран, похоже, опасается, что его влияние на Южном Кавказе идет на убыль, и поэтому прибегает ко все более абсурдной и обреченной на провал тактике
Карабах
7 октября 2021 г. 10:40
Президент американской организации: Иран - эксперт в привлечении террористических группировок

Тегеран, похоже, опасается, что его влияние на Южном Кавказе идет на убыль, и поэтому прибегает ко все более абсурдной и обреченной на провал тактике.

Об этом сказал Report президент американской еврейской организации SouthFive Strategies Джейсон Эпштейн, комментируя интервью министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна иранскому телевидению.

Так, по его словам, ничем не подкрепленное обвинение министра звучит очень похоже на прогноз.

"Если какая-либо организация в более крупном регионе и является экспертом в привлечении и руководстве террористическими группировками для ведения боевых действий и совершения военных преступлений, то это иранский режим", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ceyson Epşteyn: "İran absurd və uğursuzluğa məhkum taktikaya əl atır"
Версия на английском языке Southfive Strategies chief: Iran - expert in directing terrorist proxies

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