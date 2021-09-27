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Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении

Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении "Как минимум три исключительно осведомленных высокопоставленных источника (не азербайджанских) рассказали мне, что 27 сентября 2020 года именно вооруженные силы Армении первыми нанесли массированный удар с использованием артиллерии и РСЗО по территории А
Карабах
27 сентября 2021 г. 10:47
Эксперт: Операция «Железный кулак» привела к полной капитуляции Армении

Именно вооруженные силы Армении нанесли первый массированный удар по территории Азербайджана, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" и военный эксперт Игорь Коротченко.

Как передает Report, об этом заявил военный эксперт в публикации на своем телеграмм-канале

"Как минимум три исключительно осведомленных высокопоставленных источника (не азербайджанских) рассказали мне, что 27 сентября 2020 года именно вооруженные силы Армении первыми нанесли массированный удар с использованием артиллерии и РСЗО по территории Азербайджана - пресловутая «доктрина Тонояна» в действии", - говорится в публикации.

Коротченко отмечает, что "в Ереване думали, что инициированные армянской стороной «перестрелки» продлятся дней пять-шесть - на этом все и завершится, а Армения в очередной раз продемонстрирует «молодецкую удаль и мощь». "В ответ в Баку было принято решение наказать провокатора по полной - началась контрнаступательная операция «Железный кулак» с самыми решительными целями. Уже на пятый день боевых действий Минобороны Армении утратило централизованное управление войсками. Через 44 дня армянская армия была разгромлена, Ереван капитулировал", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Dəmir yumruq” əməliyyatı Ermənistanın tam kapitulyasiyası ilə nəticələndi"
Версия на английском языке Expert: Operation Iron Fist led to Armenia’s complete surrender

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