Эксперт: Франция неуместно называет события в Карабахе "этнической чисткой"

Использование французским правительством термина «этническая чистка» в отношение армянского населения Карабаха не соответствует действительности.

Использование французским правительством термина "этническая чистка" в отношение армянского населения Карабаха не соответствует действительности и не отражает реалий того, что происходило в сентябре в этом азербайджанском регионе.

Как сообщает Report, об этом в интервью французскому радио Kernews заявил историк, преподаватель Университета ADA Максим Гуэн.

По его словам, у официального Парижа не было достоверных источников информации, а заявления, что армян вынуждали покидать Карабахский регион Азербайджана, не выдерживают никакой критики.

"Нет никаких реальных, убедительных доказательств того, что армянам, покинувшим сепаратистское образование после его возвращения под контроль Баку, угрожали или вынуждали покинуть Карабах. Наоборот, со стороны правительства Азербайджана были призывы остаться до и после антитерористических мероприятий, которые продлились менее суток. Все действия были направлены против сепаратистских сил. Не было ничего, что могло бы вызвать этот исход. Я опираюсь на свидетельства армян", - сказал историк.

М. Гуэн также подчеркнул, что существует большая вероятность того, что азербайджанцы и армяне смогут жить в атмосфере взаимного уважения и мира.

"Следует уделить больше внимания 36,000 армянам, проживающим в Баку и Гяндже. Я считаю, что необходимо создать армянскую общину в Азербайджане и назначить одного или нескольких представителей этой общины на ответственные посты на освобожденных территориях. Это может стимулировать тех, кто остался, не уезжать и поощрить тех, кто ушел, вернуться. Кроме того, уже предприняты другие меры, направленные на стимулирование возвращения этнических армян, в том числе помощь и налоговые льготы для фермеров, чтобы они снова стали гражданами Азербайджана. Эта информация должна быть распространена как можно шире. С армянской стороны необходимы дополнительные усилия, чтобы положить конец ненависти, которая очень сильна, сама Армения в свое время полностью изгнала этнических азербайджанцев", - отметил он.

По мнению М. Гуэна, Пашинян живет в страхе перед тем, что его свергнут экстремисты его собственной страны, большинство из которых тесно связано с Кремлем. Он задается вопросом, как дойти до подписания мира, чтобы это не стоило ему ни жизни, ни власти.

Касаясь отношений между Баку и Парижем, историк заметил, что в настоящее время между ними существует огромная проблема в коммуникации, для решения необходимо приложить немало усилий. "С французской стороны должны перестать прислушиваться к экстремистским группам, которые представляют только самих себя и находятся в открытом конфликте с правительством Армении".

По мнению историка, кризис в отношениях между Баку и Парижем возник из-за некорректного подхода французского правительства к нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также к ситуации в регионе Южного Кавказа.

"Франция пытается вывести Армению из ее военной зависимости от России и Ирана. Некоторые высказывания французских дипломатов следовало бы пересмотреть, прежде чем произносить их. Например, во время визита министра иностранных дел Франции в Армению было заявлено, что официальный Париж поддерживает Ереван и будет продавать оружие. Было бы намного правильнее, если бы она заявила, что Франция и Армения выступают за мир, основанный на взаимном уважении территориальной целостности, как это было сделано в Праге, - сказал он. - Если бы она сказала "Мы готовы продавать оружие Армении после подписания мира, чтобы вы больше не зависели от России", это никого бы в Баку не шокировало".