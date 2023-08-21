Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ

Франции необходимо прекратить свою антиазербайджанскую политику и встать на сторону справедливости - поддержать законное право Азербайджана на проверку и контроль своих границ.

Франции необходимо прекратить свою антиазербайджанскую политику и встать на сторону справедливости - поддержать законное право Азербайджана контролировать свои границы в целях безопасности.

Об этом Report сказал пакистанский аналитик в области международных отношений Халид Таймур Акрам, комментируя заявление внешнеполитического ведомства Франции, сделанное после телефонного разговора министра по делам Европы и иностранных дел Катрин Колонны с армянским коллегой.

"Установка ППП Лачын - абсолютно законна и необходима. Азербайджан, как и любое суверенное государство, должно контролировать свои границы: всех, кто через них проходит, и все, что они перевозят", - сказал он.

По его словам, Франция "полностью поддалась пропаганде Армении о "гуманитарном кризисе", якобы сложившемся в Карабахском регионе Азербайджана". При этом, согласно публикациям в соцсетях самих армянских жителей Карабаха, никакой нехватки еды или электричества в Ханкенди не наблюдается.

"Франция никогда не придавала никакого значения массовому изгнанию азербайджанцев из Армении и Карабаха, военным преступлениям, совершенным армянами в отношении азербайджанцев", - отметил Таймур Акрам, добавив, что теперь ее такая "активная вовлеченность" демонстрирует одностороннюю направленность ее "политики гуманизма" - одни ее заслуживают, другие - нет.

Подобная проармянская позиция Франции, которая была членом бывшей Минской группы ОБСЕ, еще раз подтверждают заявления Азербайджана о том, что на протяжении многих лет структура не сделала ничего для достижения мира между странами.