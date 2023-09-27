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Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе Недавние заявления президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и других официальных лиц ЕС показывают, что Европа принимает новую реальность, созданную после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азер
Карабах
27 сентября 2023 г. 15:04
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе

Недавние заявления президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и других официальных лиц ЕС показывают, что Европа принимает новую реальность, созданную после антитеррористических мероприятий локального характера, осуществленных Вооруженными силами Азербайджана.

Об этом Report заявила американский журналист, аналитик в сфере национальной безопасности, юрист Ирина Цукерман.

"Недавние заявления Шарля Мишеля и других официальных лиц ЕС действительно показывают, что Европа, как минимум, принимает реальность на местах и хочет продвигаться вперед, используя любую возможность для достижения прогресса и укрепления мира", - сказала она.

По ее словам, тем не менее остаются вопросы к тому, как воспринимают некоторые в мире ситуацию в Карабахе.

Практически все, включая постсоветские государства, продолжают использовать термин "Нагорный Карабах" и верят в армянский нарратив о якобы тысячелетнем присутствии армян в Карабахе, не хотят понимать, что это юридическая фикция, созданная Советским Союзом специально для контроля над населением, сказала Цукерман.

Эксперт добавила, что Азербайджан должен продолжать демонстрацию своей приверженности верховенству закона и мирной реинтеграции всех своих граждан.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Avropa Qarabağdakı yeni reallığı qəbul edir”
Версия на английском языке Expert: Europe accepts new reality in Karabakh

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