Эксперт: Экономическая выгода Зангезурского коридора для всех стран региона очевидна

Экономическая выгода Зангезурского коридора для всех стран региона, включая Армению, очевидна.
Об этом Report заявил ведущий научный сотрудник Исследовательского Центра Нанотехнологий Билькентского Университета, профессор-эмеритус Амирулла Мамедов.
Однако он отметил, что на сегодняшний день армянское общество пока не готово осознать выгоду Зангезурского коридора для развития их страны.
"Есть и правовые вопросы этого коридора. На сегодняшний день имеются такие международные примеры в различных странах, но там нет антагонизма в общественном сознании людей, что мы наблюдаем в нашем случае. Как пример, может быть выбрана модель коммуникации между Россией и ее анклавом Калиниградской областью, где все коммуникации идут через территорию Прибалтийских государств, членов ЕС", - сказал он.
При этом, говоря о победе Азербайджана во Второй карабахской войне, Мамедов особо подчеркнул роль президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева: "Во время 44-х дневной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев проявил себя как политик с высочайшим кругозором, разбирающийся в тонкостях военного искусства и военно-технологического развития".