Эксперт: Нужно заставить Армению придерживаться трехстороннего заявления

Ереван необходимо заставить придерживаться всех пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении.

Ереван необходимо заставить придерживаться всех пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении.

Об этом Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

“Даже после подписания трехстороннего заявления Армения по-прежнему потворствует спонсированию враждебных и экстремистских операций, например: взрывы наземных мин, загрязнение рек Азербайджана и многие другие. Все эти тактические приемы раскрыли истинное лицо слабого руководства Армении. Международное сообщество должно объединить усилия и принять строгие меры против военных действий Армении. Союзники Азербайджана должны заставить Армению придерживаться соглашения и воздерживаться от создания препятствий региональной стабильности и миру”, - сказал он.

“Победа Азербайджана на пути к своему правому делу была высоко оценена и признана миром”, - заключил он.