Эксперт: Азербайджан показал всему миру, что он сильнейший игрок на Южном Кавказе

Победа во Второй карабахской войне изменила имидж Азербайджана. Официальный Баку показал всему миру, что он современный, грамотный и сильнейший игрок на Южном Кавказе

Победа во Второй карабахской войне изменила имидж Азербайджана. Официальный Баку показал всему миру, что он современный, грамотный и сильнейший игрок на Южном Кавказе.

Об этом Report заявил израильской юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

"Это была великая победа в Отечественной войне. Это новейшая война в истории человечества, новейшая не только по времени, но и по тем технологиям, которые применялись", - отметил эксперт.

По его словам, Азербайджан продемонстрировал свое умение воевать, показал суперсовременную армию, новое поколение образованных по последнему слову военной технике, специалистов, инженеров, кадровых офицеров, военных элитного спецназа.

"Вот что означает мудро использовать ресурсы страны, правильно их инвестировать в лучшее в мире вооружение и в самый главный ресурс страны, в молодое поколение. Это элитная армия, которая воевала прежде всего "мозгами"... Интеллектуальный потенциал азербайджанской армии и народа, он был виден здесь. Как результат, азербайджанская армия поставила блицмат своему противнику", - заявил М. Финкель.

Эксперт отмечает, что в этой победе колоссальную и первостепенную роль сыграл президент Азербайджана, верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: "Именно от его тактических и стратегических решений, прежде всего, по модернизации армии и по закупке вооружений зависело всё."

Также, по мнению эксперта, Ильхам Алиев проявил себя как виртуозный и гениальный дипломат. "Всегда боевым действиям сопутствуют или предшествуют закулисные, переговоры "за закрытыми дверями", очень сложные и выматывающие. И эти переговоры вел именно президент Ильхам Алиев",- подчеркнул политолог.

"Выиграть эту сложнейшую партию было нелегко, ведь тут дело не только в Армении и в их сепаратистах. Нужно отметить тут и Россию, как непростого, мощного и важного соседа. А также Иран - большая, сильная и непростая страна. Безусловно, победа изменила имидж Азербайджана, который показал всему миру, что он современный, грамотный и сильнейший игрок на Южном Кавказе", - отметил М. Финкель.