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Эксперт: Ереван должен серьезно отнестись к договоренностям о мире и безопасности в регионе

Эксперт: Ереван должен серьезно отнестись к договоренностям о мире и безопасности в регионе Обсуждения между руководством Азербайджана и Армении, организованные Европейским Союзом (ЕС), проходили на фоне важных аспектов, таких как судьба пропавших без вести лиц, перспективы гуманитарной помощи и процесс разминирования.
Карабах
23 мая 2022 г. 14:21
Эксперт: Ереван должен серьезно отнестись к договоренностям о мире и безопасности в регионе

Обсуждения между руководством Азербайджана и Армении, организованные Европейским Союзом (ЕС), проходили на фоне важных аспектов, таких как судьба пропавших без вести лиц, перспективы гуманитарной помощи и процесс разминирования.

Об этом Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

"Похвально, что Азербайджан остался верен делу свободы и мирного урегулирования. Так, руководство cтраны предложило начать коммуникации и региональную связь через Зангезурский коридор. Я считаю, что транспортное сообщение откроет новые пути для экономического роста, а также решит общие проблемы. Эти усилия Азербайджана должны быть отмечены и оценены во всем мире", - отметил он.

Эксперт отметил, что Азербайджан без какой-либо иностранной финансовой помощи начал процесс восстановления инфраструктуры освобожденных территорий. "Мы гордимся нашей братской страной, Азербайджаном, за то, что она освободила свои города и восстановит их на базе цифровых технологий", - отметил он.

Халид Таймур Акрам добавил, что Армения, в свою очередь, должна предоставить Азербайджану карты минных полей и сотрудничать со страной: "Руководство в Ереване должно серьезно отнестись к договоренностям о мире и безопасности в регионе и работать во имя лучшего будущего".

По его словам, ЕС может активизировать колоссальные усилия, чтобы предоставить Азербайджану и Армении нейтральную платформу для межгосударственного сотрудничества.

22 мая в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Версия на английском языке Expert: Yerevan must take regional peace, security agreements seriously
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “İrəvan regionda sülh və təhlükəsizliklə bağlı razılaşmalara ciddi yanaşmalıdır”

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