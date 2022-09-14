Эксперт: Армению нужно привлечь к ответственности за провокации

Недавняя провокация Армении на границе с Азербайджаном ясно демонстрируют их желание препятствовать налаживанию мирного процесса с Азербайджаном.

Провокация Армении на границе с Азербайджаном ясно демонстрируют их намерение препятствовать налаживанию мирного процесса.

Об этом Report заявил исполнительный директор Пакистанского исследовательского центра для сообщества с общим будущим Халид Таймур Акрам.

"В результате провокации есть потери среди личного состава вооруженных сил Азербайджана, также нанесен ущерб военной инфраструктуре. Самая тревожная реальность заключается в том, что последние встречи, проведенные в Брюсселе между странами при содействии Европейского союза, были всего лишь фальшивым фасадом сотрудничества с армянской стороны. Руководство Еревана никогда не было верным делу мира и человечности", - сказал он, добавив, что администрация премьер-министра Армении Никола Пашиняна всеми силами противится выполнению трехсторонних договоренностей.

Он отметил, что Азербайджан со дня освобождения территорий проводит активную работу по разминированию, однако Армения продолжает намеренно устанавливать мины на территориях Азербайджана. "Поэтому настало время, чтобы международное сообщество стало свидетелем агрессии Армении в отношении Азербайджана и грубого нарушения основополагающих норм и обязательных правил соглашения о прекращении огня. Страна должна быть привлечена к ответственности за свои провокационные действия и нарушения".

"Международные организации и мировые СМИ должны обратить свое внимание на провокации армян и принять немедленные меры", - заключил Халид Таймур Акрам.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Сегодня армянская сторона, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, продолжила обстреливать подразделения армии Азербайджана.