Эксперт: Армения постарается скрыть от миссии ЕС свои шаги по дестабилизации ситуации

Армения попытается скрыть от миссии ЕС шаги, предпринятые по дестабилизации мира с Азербайджаном.

Армения попытается скрыть от миссии ЕС шаги, предпринятые для дестабилизации процесса нормализации отношений с Азербайджаном.

Об этом Report сказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

"В связи с тем, что решение об отправке миссии ЕС было принято в одностороннем порядке, без серьезного мандата со стороны Азербайджана, ее функция будет заключаться лишь в патруле границы со стороны Армении. Фиксировать нарушения, находясь лишь с одной стороны границы очень сложно, следовательно все нарушения Армении не будут замечены. Даже если будут шаги по дестабилизации, Армения постарается скрыть их от миссии. Тут не создаются объективные и прозрачные условия для мирного урегулирования", - заявил эксперт.

По его словам, Армения согласилась на размещение миссии без согласования данного вопроса с Азербайджаном и Россией - другим участником трехстороннего мирного соглашения, чтобы усилить свою переговорную позицию среди европейских стран.

Притчин добавил, что миссия ЕС не имеет никакого влияния на такие процессы, как делимитация границ между Азербайджаном и Арменией, открытие транспортных коридоров и другие.

Гражданская миссия Европейского Союза начала работу в Армении 20 февраля.