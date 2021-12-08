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Эксперт: Армения саботирует установление мира в регионе

Эксперт: Армения саботирует установление мира в регионе Армения должна выполнять свои обязательствами в рамках Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Карабах
8 декабря 2021 г. 17:55
Эксперт: Армения саботирует установление мира в регионе

Армения должна выполнять свои обязательствами в рамках Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам, комментируя решение Международного суда ООН.

Эксперт напомнил, что накануне Международный суд ООН призвал Армению принять немедленные меры по запрету пропаганды расовой ненависти, в том числе действующих на территории Армении отдельных лиц и организаций, направленных против азербайджанцев, а также саботирующих установление мира: “Это решение Международного суда будет высоко оценено, поскольку оно привлечет Армению к ответственности за ее неправильные действия. В соответствии с этим решением Армения теперь должна быть бдительной в обнаружении таких групп или отдельных лиц, а также прекратить нарушать договоренность о прекращении огня с Азербайджаном”.

Акрам отметил, что Армения всегда потворствовала спонсируемому государством терроризму и насилию, за которыми следовал саботаж стабильности в регионе.

При этом, по его словам, Азербайджан всегда придерживался мирного подхода к обеспечению региональной стабильности.

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Версия на английском языке Expert: Armenia sabotages establishment of regional peace

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