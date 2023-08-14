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Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе

Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе, чтобы запугать людей так называемым "геноцидом", происходящим там. Все это рассчитано на давление, которое будет будет оказано на западные страны со стороны общества, чтобы
Карабах
14 августа 2023 г. 16:10
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе

Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе, чтобы запугать международную общественность так называемым "геноцидом", якобы происходящим там. Все это рассчитано на давление, которое будет оказано на западные страны со стороны общества, чтобы те, в свою очередь, приняли сторону Армении.

Об этом Report сообщил проживающий в Москве американский эксперт Эндрю Корыбко.

"Единственная причина, по которой Армения прибегает к этой кампании дезинформации, заключается в том, что Россия не поддерживает продолжение незаконной оккупации общепризнанной территории Азербайджана", - сказал он, отметив, что по этой причине Ереван сейчас пытается заискивать перед Западом в попытке уцепиться за те части Карабаха, где сегодня временно расположен миротворческий контингент РФ.

Корыбко подчеркнул, что пока не совсем ясно, насколько успешной будет эта кампания дезинформации.

"Армянские экстремисты хотят вновь использовать религиозную карту, представив ситуацию как "геноцид христиан со стороны мусульман", чтобы конфликт был переосмыслен как "столкновение цивилизаций", - отметил эксперт. По его словам, они также пытаются апеллировать к наиболее радикальным элементам западного общества - исламофобам и сторонникам превосходства белой расы.

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Версия на английском языке Expert: Armenia trying to artificially manufacture optics of humanitarian crisis in Karabakh

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