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Эксперт: Армения должна выплатить компенсацию Азербайджану за все разрушения

Эксперт: Армения должна выплатить компенсацию Азербайджану за все разрушения Вопрос выплаты Азербайджану компенсации за ущерб от армянской оккупации абсолютно правомерен и должен быть выдвинут для обсуждения.
Карабах
11 февраля 2022 г. 16:30
Эксперт: Армения должна выплатить компенсацию Азербайджану за все разрушения

Вопрос выплаты Азербайджану компенсации за ущерб от армянской оккупации абсолютно правомерен и должен быть выдвинут для обсуждения.

Об этом российскому бюро Report заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт оценил масштаб разрушений, которые армяне совершили за тридцать лет на окулированных территориях Азербайджана: "Очевидно, что выплаты по ущербу должны составить порядка 100 миллиардов долларов, учитывая, что в Карабахе было уничтожено практически все. Разумеется, армянские лоббисты, а также армянская диаспора в западных странах будут саботировать, оказывая соответствующее политическое давление на страны и правительство, где они действуют".

По мнению российского эксперта, в международно-правовом плане эту проблему надо прорабатывать, выдвигать и добиваться совместными усилиями международного сообщества, чтобы Армения компенсировала Азербайджану весь ущерб от совершенных оккупантами разрушений: "Чтобы эту проблему поднимать, легитимизировать и добиваться соответствующих решений в международных инстанциях необходима работа министерства иностранных дел и юридических служб Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Ermənistan Azərbaycana təzminat ödəməlidir"
Версия на английском языке Expert: Armenia must pay compensation to Azerbaijan for all destruction

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