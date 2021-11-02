Эксперт: Армения была вынуждена признать, что Карабах - это Азербайджан

Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне положила конец армянским националистическим мечтам о “великой Армении”.

Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне положила конец армянским националистическим мечтам о “великой Армении”.

Об этом Report заявил младший научный сотрудник аналитического центра Общества Генри Джексона в Лондоне Тарас Кузио.

“Победа Азербайджана позволит восстановить этот регион, который был опустошен оккупационными силами, и вернуть туда вынужденных переселенцев. Победа не оставила Армении иного выбора, кроме как – в конечном счете - признать, что Карабах является частью Азербайджана”, - сказал Кузио.

Эксперт отметил, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне обратила вспять почти три десятилетия незаконной оккупации Арменией пятой части территории Азербайджана, а также показала, что ОБСЕ является "бумажным тигром", который не смог разрешить карабахский конфликт.

Т. Кузио также отметил роль Турции в победе Азербайджана в 44-дневной войне, а также важность декларации о союзнических отношениях, подписанной между Азербайджаном и Турцией 15 июня 2021 года в городе Шуша.