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Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе

Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе Антитеррористические мероприятия, которые провел Азербайджан поспособствует обеспечению мира и стабильности в регионе.
Карабах
20 сентября 2023 г. 16:59
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе

Антитеррористические мероприятия, которые осуществили Вооруженные силы Азербайджана на своей территории в Карабахе, поспособствуют обеспечению мира и стабильности в регионе.

Об этом в интервью российскому бюро Report заявила политолог, заместитель директора института политических исследований Дарья Гревцова.

"Азербайджан, как настоящий хозяин в регионе, может решить все вопросы. Целью антитеррористических мероприятий было полное восстановление территориальной цельности Азербайджана и установление полного контроля над всей своей территорией", - сказала она.

Политолог напомнила, что Азербайджан начал антитеррористические мероприятия из-за того, что Армения не выполняла свои обязательства по трехсторонним договоренностям: "Армения не вывела вооруженные формирования из Карабаха. Постоянно случались обстрелы, провокации, что, естественно, было недопустимо".

Кроме того, Гревцова подчеркнула, что Армения не передавала Азербайджану карты минных полей, и люди постоянно гибли, подрываясь на минах: "Как потом оказывалось, эти мины были установлены уже после 2020 года, а значит Армения совершенно не стремилась к миру в регионе и подписанию мирного договора с Азербайджаном".

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Версия на английском языке Expert: Azerbaijan’s anti-terrorist measures to contribute to peace and stability in region

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