Экс-премьер Кыргызстана: Мины препятствуют безопасному возвращению на освобожденные территории Азербайджана

Для обеспечения безопасного возвращения людей на освобожденные территории Азербайджана необходимо устранить минную угрозу.

Для обеспечения безопасного возвращения людей на освобожденные территории Азербайджана необходимо устранить минную угрозу.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Агдаме заявил бывший премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев.

"Я специально приехал в Карабах, чтобы выразить симпатию братскому народу Азербайджана. Я за то, чтобы в регионе восстановился мир", - заявил Оторбаев.

Он отметил важность включения вопроса борьбы с минным загрязнением в список национальных приоритетов Азербайджана.

"Цифры, которые озвучены сегодня на второй международной гуманитарной конференции по разминированию в Агдаме, шокируют. Правительство страны нацелено на восстановление этой территории, и для того, чтобы вернуть сюда людей нужно обеспечить безопасность и полностью очистить территорию от мин. Это урок о том, что подобное нельзя допускать нигде в мире", - добавил экс-премьер Кыргызстана.