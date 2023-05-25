Экс-премьер Кыргызстана: Мины препятствуют безопасному возвращению на освобожденные территории Азербайджана

Для обеспечения безопасного возвращения людей на освобожденные территории Азербайджана необходимо устранить минную угрозу.
Как сообщает Report, об этом журналистам в Агдаме заявил бывший премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев.
"Я специально приехал в Карабах, чтобы выразить симпатию братскому народу Азербайджана. Я за то, чтобы в регионе восстановился мир", - заявил Оторбаев.
Он отметил важность включения вопроса борьбы с минным загрязнением в список национальных приоритетов Азербайджана.
"Цифры, которые озвучены сегодня на второй международной гуманитарной конференции по разминированию в Агдаме, шокируют. Правительство страны нацелено на восстановление этой территории, и для того, чтобы вернуть сюда людей нужно обеспечить безопасность и полностью очистить территорию от мин. Это урок о том, что подобное нельзя допускать нигде в мире", - добавил экс-премьер Кыргызстана.