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Экс-премьер Кыргызстана: Мины препятствуют безопасному возвращению на освобожденные территории Азербайджана

Экс-премьер Кыргызстана: Мины препятствуют безопасному возвращению на освобожденные территории Азербайджана Для обеспечения безопасного возвращения людей на освобожденные территории Азербайджана необходимо устранить минную угрозу.
Карабах
25 мая 2023 г. 15:47
Экс-премьер Кыргызстана: Мины препятствуют безопасному возвращению на освобожденные территории Азербайджана

Для обеспечения безопасного возвращения людей на освобожденные территории Азербайджана необходимо устранить минную угрозу.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Агдаме заявил бывший премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев.

"Я специально приехал в Карабах, чтобы выразить симпатию братскому народу Азербайджана. Я за то, чтобы в регионе восстановился мир", - заявил Оторбаев.

Он отметил важность включения вопроса борьбы с минным загрязнением в список национальных приоритетов Азербайджана.

"Цифры, которые озвучены сегодня на второй международной гуманитарной конференции по разминированию в Агдаме, шокируют. Правительство страны нацелено на восстановление этой территории, и для того, чтобы вернуть сюда людей нужно обеспечить безопасность и полностью очистить территорию от мин. Это урок о том, что подобное нельзя допускать нигде в мире", - добавил экс-премьер Кыргызстана.

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Версия на английском языке Ex-PM of Kyrgyzstan: Mines prevent safe return to liberated territories of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanın keçmiş Baş naziri: “Minalar Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə təhlükəsiz qayıtmağa mane olur”

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