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"Экономист": Азербайджанцы возвращаются в свои дома

"Экономист": Азербайджанцы возвращаются в свои дома “В Физули много сельскохозяйственных угодий. Но собирать нечего. На землях, где когда-то росли пшеница и виноград, растут неразорвавшиеся ракеты, напоминающие о разгоревшихся осенью напряженных боях”.
Карабах
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17 декабря 2020 г. 18:46
Экономист: Азербайджанцы возвращаются в свои дома

“В Физули много сельскохозяйственных угодий. Но собирать нечего. На землях, где когда-то росли пшеница и виноград, растут неразорвавшиеся ракеты, напоминающие о разгоревшихся осенью напряженных боях”.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье американского журнала “Экономист” под названием “Азербайджанцы возвращаются в свои разрушенные старые дома”.

В статье говорится о выселении более 1 миллиона азербайджанцев во время Первой Карабахской войны.

Подчеркивается, что Агдам и Физули были сравнены с землей. Также отмечается, что единственным уцелевшим зданием в Агдаме является мечеть.

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Версия на азербайджанском языке "Economist": Azərbaycanlılar evlərinə qayıdır

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