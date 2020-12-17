"Экономист": Азербайджанцы возвращаются в свои дома

“В Физули много сельскохозяйственных угодий. Но собирать нечего. На землях, где когда-то росли пшеница и виноград, растут неразорвавшиеся ракеты, напоминающие о разгоревшихся осенью напряженных боях”.

“В Физули много сельскохозяйственных угодий. Но собирать нечего. На землях, где когда-то росли пшеница и виноград, растут неразорвавшиеся ракеты, напоминающие о разгоревшихся осенью напряженных боях”.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье американского журнала “Экономист” под названием “Азербайджанцы возвращаются в свои разрушенные старые дома”.

В статье говорится о выселении более 1 миллиона азербайджанцев во время Первой Карабахской войны.

Подчеркивается, что Агдам и Физули были сравнены с землей. Также отмечается, что единственным уцелевшим зданием в Агдаме является мечеть.