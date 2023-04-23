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Экоактивисты с большой радостью встретили установление пункта пропуска на въезде дороги Лачын-Ханкенди

Экоактивисты с большой радостью встретили установление пункта пропуска на въезде дороги Лачын-Ханкенди Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 133 дня.
Карабах
23 апреля 2023 г. 15:17
Экоактивисты с большой радостью встретили установление пункта пропуска на въезде дороги Лачын-Ханкенди

Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 133 дня.

Как передает с места событий сотрудник Report, установление сегодня подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана пункта пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дорога Лачын-Ханкенди, была встречена участниками акции с большой радостью и воодушевлением.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

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Версия на азербайджанском языке Xankəndi-Laçın yolunda aksiyanın 133-cü günü: sərhəd-buraxılış məntəqəsinin qurulması sevinclə qarşılanıb

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