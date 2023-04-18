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Экоактивисты проявляют высокую активность на дороге Ханкенди-Лачын

Экоактивисты проявляют высокую активность на дороге Ханкенди-Лачын Несмотря на холодную и туманную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночное время.
Карабах
18 апреля 2023 г. 00:23
Экоактивисты проявляют высокую активность на дороге Ханкенди-Лачын

Несмотря на холодную и туманную погоду, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын продолжается и в ночное время.

Как передает с места событий сотрудник Report, протестующие экоактивисты и волонтеры исполняют патриотические песни, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да".

Участники акции обеспечены местом для ночлега, а также горячим питанием.

Как и прежде дорога открыта для гуманитарных целей.

Отметим, что на протяжении дня по дороге Ханкенди-Лачын в обоих направлениях проехали 95 автомобилей российских миротворцев.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Минэкономики и Закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Laçın yolunda ekofəallar yüksək fəallıq nümayiş etdirirlər

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