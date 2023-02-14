О нас

Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын и в вечерние часы

Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын и в вечерние часы Несмотря на суровые погодные условия, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.
Карабах
14 февраля 2023 г. 23:34
Экоактивисты продолжают акцию на дороге Ханкенди-Лачын и в вечерние часы

Несмотря на суровые погодные условия, акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается и в вечерние часы.

Как сообщает с места событий сотрудник Report, демонстранты проявляют волю и настойчивость, призывая мировое сообщество встать на защиту экологии.

Принимающие участие в акции волонтеры и представители НПО, не создавая помех движению транспортных средств в обоих направлениях, скандируют лозунги: "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррору!", "Берегите природу!", "Экоциду нет! Мониторингу да". Они неизменно требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Безопасность участников акции на высоком уровне обеспечивают привлеченные на территорию военнослужащие Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджана и полиция.

Напомним, что в результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

12 декабря 2022 года азербайджанские экоактивисты, волонтеры и представители гражданского общества начали мирную акцию протеста с требованием положить конец экологическому терроризму, остановить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоEkofəalların aksiyası axşam saatlarında da yüksək əhval-ruhiyyə ilə davam edir 

Самое читаемое

Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
ФотоОбсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
8 февраля 2023 г. 14:49
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
8 февраля 2023 г. 16:58
Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч
Вице-президент Турции: Общее число спасателей, находящихся сейчас на местах, превысило 100 тысяч
8 февраля 2023 г. 22:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi